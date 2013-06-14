Бизнес назвал основные преграды для развития экономики - исследование

Основные преграды на пути улучшения инвестиционного климата в Украине бизнес видит в коррупции, судебной системе, рейдерстве, административных барьерах для бизнеса. Таковы данные исследования компании Research & Branding.

Наиболее острыми проблемами, которые требуют активного вмешательства правительства, по мнению бизнеса, являются:

• борьба с коррупцией,

• реформирование судебной системы,

• ликвидация административных барьеров.

Активность власти в этих направлениях, считают инвесторы, будет способствовать тому, что компании станут активнее инвестировать в бизнес в Украине.

При этом респонденты исследования отметили, сто налоговая системах входит в 4-ку наименее сильных преград для инвестиционной активности. Таковы данные исследования компании Research & Branding.

"Многие эксперты предполагали, что интеграция налоговой и таможенной служб в единое Министерство доходов и сборов может насторожить бизнес-сообщество. Результаты исследования показывают, что никаких панических настроений по этому поводу в предпринимательских кругах не отмечается", - комментирует эксперт-социолог Research & Branding Евгений Копатько.

Так после объединения у предпринимателей снизился запрос на упрощение налоговой отчетности и уменьшение количества проверок по сравнению с 3 кварталом 2012 года снизилась: с 18,3% до 6,5% и с 5,2% до 1,5% соответственно.

"Здесь, видимо, следует говорить о том, что своими действиями Министерство доходов и сборов запросы инвесторов удовлетворило, поэтому эти аспекты взаимоотношений с государством бизнес беспокоят меньше", - говорит Евгений Копатько.

Наиболее востребованными улучшениями в налоговой системе на данный момент являются:

• уменьшение налоговой загрузки/налоговых ставок (16,5%),

• уменьшение количества налогов (14,5%),

• усовершенствование законодательства (11%), но в то же время 10,5% инвесторов заинтересованы в снижении частоты изменений Налогового кодекса.

В мае 2013 года компания Research & Branding опросила более 200 руководителей предприятий, инвестирующих в Украину. Это уже третья волна опроса – компания изучала настроения инвесторов в апреле и октябре 2012 года, которе оценивают бизнес-климат в Украине.