Дефицит внешней торговли Украины в январе-апреле составил 2,6 млрд долл.

Государственная служба статистики улучшила показатель дефицита внешней торговли товарами Украины в январе-апреле в 1,6 раза — до 2,605 млрд долл., по сравнению с обнародованными ранее предварительными данными Национального банка Украины в 4,195 млрд долл.

Об этом сообщает Государственная служба статистики на официальном сайте.

Согласно сообщению Госстата, дефицит внешней торговли товарами Украины в январе-апреле 2013 года составил 2,605 млрд долл., что в 1,7 раза меньше показателя дефицита за аналогичный период прошлого года (4,389 млрд долл.).

В частности, в январе-апреле 2013 года, по сравнению аналогичным периодом 2012 года, экспорт товаров из Украины вырос на 0,1% - до 21,976 млрд долл., импорт сократился на 6,7% - до 24,581 млрд долл. Коэффициент покрытия экспортом импорта составил 0,89 (в аналогичном периоде 2012 года – 0,83).

За отчетный период Украина проводила внешнеторговые операции с партнерами из 204 стран мира.

По данным Госстата, дефицит внешней торговли с самым крупным торговым партнером Украины - Россией в январе-апреле 2013 года сократился на 33,12% - до 2,147 млрд долл. с 3,210 млрд долл.

По итогам января-апреля 2013 года импорт природного газа снизился на 19,3% по сравнению с январем-апрелем 2012 года - до 3,606 млрд долл., при этом импорт сырой нефти (включая газовый конденсат) - на 82,8% - до 128,238 млн долл., импорт каменного угля на 43% - до 675,713 млн долл.

В январе-апреле 2013 года Украина сократила на 7,6% экспорт черных металлов - до 4,950 млрд долл., при этом экспорт изделий из черных металлов уменьшился на 15,5% - до 920,420 млн долл.

Импорт машин, оборудования и механизмов, а также электротехнического оборудования в январе-апреле 2013 года против января-апреля 2012 года вырос на 2,6% - до 4,092 млрд долл., экспорт вырос на 4,9% - до 2,234 млрд долл.

Украина в январе-апреле 2013 года сократила экспорт наземных транспортных средств, самолетов и кораблей на 4% - до 1,591 млрд долл., при этом импорт уменьшился на 17,6% - до 2,043 млрд долл.

Экспорт зерновых в январе-апреле 2013 года против аналогичного месяца 2012 года снизился на 6% - до 1,944 млрд долл., в целом экспорт продуктов растительного происхождения вырос на 2,3% - до 2,687 млрд долл.

Как сообщал УНИАН, по предварительным данным НБУ, дефицит внешней торговли товарами Украины в январе-апреле 2013 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, снизился на 27,6% - до 4,195 млрд долл. Дефицит внешней торговли товарами Украины в первом квартале 2013 года (по сравнению с дефицитом за аналогичный период прошлого года) снизился на 31,98% - до 1,987 млрд долл.

Дефицит внешнеторгового баланса Украины в 2012 году составил 9,027 млрд долл. против также дефицита в размере 6,657 млрд долл. в 2011 году. По итогам 2012 года отрицательное сальдо внешней торговли товарами составило 15,848 млрд долл., положительное сальдо внешней торговли услугами – 6,821 млрд долл. против 14,214 млрд долл. и 7,557 млрд долл. соответственно в 2011 году.