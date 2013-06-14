WebMoney подозревается в легализации доходов, полученных преступным путем

Министерство доходов и сборов, сотрудники которого на днях арестовали на связанных с электронной системой WebMoney счетах свыше 60 млн грн, заявило, что подозревает компанию в легализации доходов, полученных преступным путем.

Об этом сказано в сообщении пресс-службы Миндоходов.

«Работниками следственного управления и оперативными сотрудниками Миндоходов проводится досудебное расследование в уголовном производстве по ст.200 ч.1 УК Украины (незаконные действия с документами на перевод, платежными карточками и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием для их изготовления) и ст. 209 ч.3 УК Украины (легализация доходов, полученных преступным путем).

При этом пресс-служба Миндоходов уточнила, что деятельность оператора платежной системы WebMoney в Украине в том виде, в котором она проводилась на территории государства, не соответствовала нормам действующего украинского законодательства, в частности, требованиям Закона Украины «О платежных системах и переводе средств в Украине», а также ряда подзаконных актов, регламентирующих эмиссию, обращение и использование «электронных денег» и подобных платежных единиц.

Миндоходов также обратила внимание на тот факт, что в октябре 2012 года были внесены изменения в законодательство, регламентирующее деятельность платежных систем и развития безналичных расчетов.

Однако коммерческая структура, поддерживающая работу системы WebMoney на территории Украины, не приняла соответствующие меры по приведению своей деятельности нормам действующего законодательства.

Как сообщал УНИАН, в среду, 12 июня, Министерство доходов и сборов заблокировало на связанных с электронной системой расчетов WebMoney счетах свыше 60 млн грн.

Позже Нацбанк заявил, что не давал разрешения на деятельность или выпуск электронных денег “WebMoney Transfer” на территории Украины.

Национальный банк Украины определил перечень международных платежных систем, соответствующих требованиям НБУ относительно деятельности в Украине внутригосударственных и международных платежных систем. В перечень международных платежных систем, созданных нерезидентами, документы которых соответствуют требованиям Положения НБУ о деятельности в Украине внутригосударственных и международных платежных систем, вошли системы «Юнистрим», Visa International, Contact, Western Union, MoneyGram, Migom, «Юнион Кард», «Анелик», «Золотая Корона», «Быстрая почта», Interexpress, VIGO, American Express, «Золотая Корона – Денежные Переводы», Xpress Money, Coinstar Money Transfer, MasterCard International, «Международные денежные переводы «Лидер», BLIZKO, Money Exchange, «Аллюр», Flashcheque, Faster, Caspian Money Transfer, RIA Financial Services, Meest, «Блиц», IntelExpress, «ХАЗРИ».

Читайте также:

Нацбанк заявляет об отсутствии разрешений на деятельность WebMoney Transfer

Миндоходов заблокировало на связанных с WebMoney счетах 60 млн грн