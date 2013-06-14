Инфляция в еврозоне ускорилась до 1,4%

Инфляция в еврозоне в мае ускорилась, а это является дополнительным признаком того, что экономика валютного блока начинает выходить из состояния продолжительного спада.

Рост потребительских цен в годовом выражении ускорился до 1,4% по сравнению с 1,2% в апреле, свидетельствуют данные статистической службы Европейского союза. В месячном выражении цены выросли на 0,1%.

Базовая инфляция, которая не учитывает цены на энергоносители, алкоголь и табак, выросла до 1,2% по сравнению с 1% в апреле, сообщают Вести.ru.

Европейский центральный банк на прошлой неделе сохранил ключевую процентную ставку на рекордно низком уровне в 0,5%, а президент ЕЦБ Марио Драги сказал, что экономика еврозоны должна стабилизироваться и восстановиться в течение года.

ЕЦБ сократил прогноз по инфляции на 2013 г. с 1,6% до 1,4%.

Экономика еврозоны по прогнозам во II квартале продолжит стагнировать, прежде чем вернуться к росту. В I квартале ВВП упал на 0,2%.

Драги ранее назвал инфляционные риски в еврозоне сбалансированными. Рост потребительских цен пока остается ниже цели ЕЦБ, которая предполагает темпы чуть менее 2%.

Стоимость электроэнергии снизилась на 0,2% в прошлом месяце в годовом выражении, при этом в апреле показатель упал на 0,4%. Продукты питания, алкоголь и табачные изделия подорожали на 3,2% после роста на 2,9% в апреле, а стоимость услуг выросла на 1,5%.