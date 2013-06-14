Украина и Турция обсудят вопрос торговых санкций на двустороннем уровне и в рамках ВТО

Вопрос о возможности введения Турцией ответных мер на действие в Украине спецпошлин на импорт автомобилей будет обсуждаться как на двустороннем уровне, так и в рамках Всемирной торговой организации.

Об этом в комментарии журналистам сообщил министр экономического развития и торговли Украины Игорь Прасолов.

«Турция зарезервировала за собой право ввести специальную пошлину на импорт из Украины грецкого ореха. В июле будет заседание совета по торговле ВТО, на котором будет обсуждаться этот вопрос. На этом мероприятии будет наш представитель, и мы будем отстаивать свои национальные интересы. Кроме того, 25 числа (июня - УНИАН) планируется заседание турецко-украинской комиссии, где также будет поднят широкий спектр вопросов нашего сотрудничества, в том числе и касаемо импорта из Украины грецкого ореха», - заявил Прасолов.

Как сообщал УНИАН, сегодня правительственный уполномоченный по вопросам европейской интеграции Валерий Пятницкий заявил, что Киев будет вести переговоры с Анкарой по вопросу возможности применения Турцией торговых санкций в ответ на введение спецпошлин на импорт автомобилей.

По словам заместителя директора Генерального директората Европейской комиссии по вопросам торговли Петера Балаша, Европейский Союз не рассматривает возможность введения в отношении Украины ответных торговых санкций за установление спецпошлин на импорт автомобилей.

Как сообщал УНИАН, 14 марта 2013 года Украина на 3 года ввела специальные пошлины на импорт автомобилей в размере 6,46% на автомобили с объемом двигателя больше 1000 куб. см, но не более 1500 куб. см, и 12,95% - на автомобили с объемом двигателя больше 1500 куб. см, но не более 2200 куб. см.