Путин признал, что Россия - среди лидеров по утечке средств в офшоры

Президент РФ Владимир Путин признал, что Россия занимает одно из первых мест среди стран, откуда капиталы утекают в офшоры, сообщает РБК.

Об этом Путин сказал в Ново-Огарево на встрече с представителями так называемой "Гражданской двадцатки" (Civil 20) – международной площадки для диалога структур гражданского общества, политиков и экспертов стран – участниц G20.

Говоря о необходимости деофшоризации экономик, президент указал, что Россия не является лидером по числу оффшорных зон. "Мы, может быть, лидеры по уводу средств в офшоры, но не лидеры по созданию этих офшоров", - сказал В.Путин.

Он отметил, что по числу офшорных зон первое место принадлежит Великобритании, и британское руководство понимает, что с этим надо бороться. "Это - часть экономики страны, и поэтому делать такие резкие шаги достаточно сложно. Но все понимают, что двигаться в этом направлении придется", - сказал В.Путин.