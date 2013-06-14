Условия ассоциации и свободной торговли с ЕС приемлемы для Украины - Азаров

Условия ассоциации и свободной торговли с Европейским Союзом, содержащиеся в Соглашении об ассоциации и зоне свободной торговли (ЗСТ), которое планируется подписать в ноябре текущего года, приемлемы для Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Николай Азаров заявил сегодня на международной конференции «ABC: Ukraine & Partners».

При этом Азаров подчеркнул, что критика условий, содержащихся в документе, безосновательна.

«У нас есть не только сторонники европейской интеграции, у нас есть и критики европейской интеграции. У нас есть не только сторонники самого документа, но есть и противники документа. И мне приходится иногда встречаться и отвечать на критику. Мне говорят: вот вы подписываетесь под требованием выполнить что-то. А я спрашиваю: а разве наше согласие выполнять те условия, на которых мы подписываем соглашение, не отвечают нашим интересам? Они отвечают на 100% нашим интересам. Разве мы не заинтересованы, чтобы в нашей стране действовала независимая судебная система? Заинтересованы. Разве мы не заинтересованы, чтобы у нас действовали технические стандарты, которые сейчас приняты в странах ЕС? Заинтересованы», - сказал премьер.

Он признал, что Украина столкнется с некоторыми сложностями после подписания Соглашения об ассоциации и ЗСТ с ЕС.

«Мне говорят, что это будет страшно сложно для нашей промышленности и экономики. Да, это будет сложно и нелегко, но мы запланировали десятилетний переходный период, в течение которого мы обязаны адаптироваться, у нас нет другого пути», - подчеркнул Азаров.

Как сообщал УНИАН, Украина и ЕС начали переговоры о новом соглашении в 2007 году. 30 марта 2012 года стороны парафировали Соглашение об ассоциации и углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли.

Вместе с тем, на протяжении 2012 года со стороны ЕС неоднократно раздавалась критика ситуации в Украине, в частности относительно применения к бывшим правительственным чиновникам выборочного правосудия.

10 декабря 2012 года Совет иностранных дел ЕС одобрил выводы относительно Украины, в которых выразил готовность подписать Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС на саммите “Восточного партнерства” в Вильнюсе в ноябре 2013 года при условии, что Киев продемонстрирует решительные действия и ощутимый прогресс в реформирование избирательного законодательства, решении проблемы выборочного правосудия и продолжении реформ в рамках Повестки дня ассоциации.

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