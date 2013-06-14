Азаров обещает сократить ставки налогов

Правительство намерено сокращать налоги в Украине, заявил премьер-министр Украины Николай Азаров в пятницу, 14 июня, на международной конференции «ABC: Ukraine & Partners», проходящей в Киеве.

Как передает корреспондент УНИАН, Азаров сказал: «Мы уменьшаем ставки налогов. Я могу твердо сказать, что налоги в нашей стране будут только уменьшаться. И мы найдем то оптимальное сочетание между необходимостью бюджетных затрат и необходимостью вкладывать деньги в капитальные расходы, развитие и так далее».

В то же время премьер отметил, что он согласен с мыслью о необходимости повышения акцизных ставок на алкоголь и табак, прежде всего, ради здоровья украинских граждан.

По словам главы правительства, этот вопрос находится на стадии обсуждения.

Как сообщал УНИАН, 6 июня в Брюсселе во время конференции относительно деятельности министерства министр доходов и сборов Украины Александр Клименко заявил, что павительство Украины в настоящее время не рассматривает возможность введения новых налогов. При этом он отметил, что сейчас в Украине, наоборот, рассматривается возможность уменьшения налоговых ставок.

По словам Клименко, бюджет страны не имеет проблем по наполнению доходной части, и все запланированные показатели выполняются.

Напомним, Министерство доходов и сборов совместно с Министерством экономики и Министерством финансов инициировало инвентаризацию системы налоговых льгот и дотаций, которую поддержала миссия Международного валютного фонда. При этом 5 июня Клименко заявил, что любые изменения в политике предоставления отраслевых налоговых льгот будут обсуждаться в рамках работы инвестиционного совета, созданного при министерстве. Первое заседания совета запланировано на конец июня – начало июля 2013 года. В государственном бюджете на 2013 год объем налоговых льгот составляет 70,4 млрд грн.

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