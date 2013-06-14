Гривня укрепилась на закрытии межбанка

В пятницу, 14 июня, на открытии торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару США изменились незначительно - до 8,1505/8,1550 грн/долл., к 12:00 сузился спрэд - до 8,1525/8,1550 грн/долл., к закрытию торгов гривня укрепилась до 8,1505/8,1530 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», на открытии торгов котировки гривни по отношению к евро снизились до 10,8705/10,8780 грн/евро, к 12:00 - выросли, до 10,8620/10,8710 грн/евро, к закрытию торгов - выросли, до 10,8480/10,8570 грн/евро.

По отношению к российскому рублю на открытии торгов котировки гривни также снизились - до 0,2562/0,2566 грн/рубль, к 12:00 - снова снизились, до 0,2563/0,2567 грн/рубль, к закрытию - выросли, до 0,2558/0,2562 грн/рубль.

В России курс доллар-рубль упал, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 31,7590 (-0.3610).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3310/1,3375.

Как сообщал УНИАН, в четверг, 13 июня, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару США установились на уровне 8,1515/8,1550 грн/долл., по отношению к евро - на уровне 10,8550/10,8655 грн/евро, по отношению к российскому рублю - 0,2526/0,2530 грн/рубль.