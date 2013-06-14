Азаров: Украине нужно раскрутить инфляцию до 1,5-2%

Премьер-министр Украины Николай Азаров считает, что Украине необходимо раскрутить инфляцию до 1,5-2%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции.

«Нам немножечко надо раскрутить инфляцию — порядка 1,5-2%, поскольку мы имеем 5 месяцев ноль (процентов инфляции – УНИАН)», - сказал Азаров.

По его словам, это является настораживающим фактором.

Как сообщал УНИАН, инфляция в Украине в мае 2013 года, по сравнению с апрелем 2013 года, составила 0,1%, в годовом выражении (против мая 2012 года) зафиксирована дефляция в размере 0,4%, с начала 2013 года (май 2013 года к декабрю 2012 года) инфляция составила 0,2%.

Инфляция в Украине в апреле 2013 года по сравнению с мартом 2013 года составила 0%, в марте по сравнению с февралем - 0%, в феврале по сравнению с январем отмечалась дефляция 0,1%, инфляция в январе 2013 года по сравнению с декабрем 2012 года составила 0,2%.

Украина завершила 2012 год с дефляцией 0,2%, при этом снижение потребительских цен по итогам года было зафиксировано впервые с 2002 года.

Госбюджет на 2013 год рассчитан исходя из прогнозных макроэкономических показателей годовой инфляции (декабрь к декабрю) в 4,8%.

По мнению экспертов, устойчивые показатели дефляции и нулевой инфляции в Украине свидетельствуют о неблагоприятной экономической ситуации. Так, дефляция цен и спад экономики в Украине могут привести к цепочке банкротств и скачку безработицы.

В Госбюджете на 2013 год заложена инфляция (декабрь к декабрю) на уровне 4,8%.