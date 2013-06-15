На президентских выборах в Иране лидирует Хасан Роухани
11:31, 15 июня 2013Финансы
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Бывший секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Хасан Роухани лидирует на президентских выборах.
По итогам подсчета почти 6 млн бюллетеней (20%) он набрал 50,57% (2 млн 720 тыс. голосов), сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на агентство «Фарс».
По данным агентства, за ним следует Мохаммад Багер Галибаф с 16,8% (903 тыс. голосов)
Явка на выборах, в которых приняли участие более чем 50 млн иранцев, имеющих право голоса, составила 80%.
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