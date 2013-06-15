Комиссия по борьбе с рейдерством начнет работу в ближайшее время

Межведомственная комиссия по вопросам защиты прав инвесторов, противодействия незаконному поглощению и захвату предприятий (по борьбе с рейдерством - УНИАН) в обновленном составе в ближайшее время начнет свою работу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Николай Азаров сообщил на пресс-конференции.

«Правительство завершает процесс формирования антирейдерской комиссии, и в ближайшее время она начнет работать. Возглавит ее первый вице-премьер-министр Сергей Арбузов. В состав комиссии войдут абсолютно все руководители правоохранительных органов, и появится возможность оперативно рассматривать все жалобы в этой сфере», - сказал Н.Азаров.

Премьер подчеркнул, что эта комиссия не будет подменять суды.

«Но там, где появится возможность оперативно устранить очевидную несправедливость - в комиссии будут все полномочия, чтобы такие несправедливости устранять», - отметил Н.Азаров.

Как сообщал УНИАН, в конце мая Кабинет министров принял решение о возобновлении работы Межведомственной комиссии по вопросам защиты прав инвесторов, противодействия незаконному поглощению и захвату предприятий и усилил ее состав.

Согласно принятому решению, в состав комиссии входят профильные министры, а не их заместители. Также несколько расширены задачи и функции комиссии, в частности, по защите прав инвесторов.

Также по поручению первого вице-премьера в ближайшее время будет разработана программа борьбы с рейдерством, и к ее реализации будут привлечены объединения предпринимателей.

Как сообщал УНИАН, Межведомственная комиссия по вопросам противодействия противоправному поглощению и захвату предприятий создана в феврале 2007 года.

После административной реформы 2010 года работа комиссии была прекращена и возобновлена ​​в октябре 2011 года.

Комиссию возглавляет первый вице-премьер-министр Украины.

УНИАН не располагает информацией о проведении заседаний комиссии в 2012 году.