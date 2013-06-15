Евросоюз достиг прогресса в вопросе переговоров с США о зоне свободной торговли

Министры торговли стран Евросоюза достигли компромисса в вопросе содержания переговоров с Вашингтоном о создании трансатлантической зоны свободной торговли, сообщает DW.

По настоянию Франции из мандата на ведение переговоров был исключен пункт об аудиовизуальной культурной продукции, сообщила Еврокомиссия поздно вечером в пятницу, 14 июня, по окончании почти 12-часовых дебатов на заседании в Люксембурге.

Париж угрожал заблокировать согласование мандата, опасаясь негативных последствий для французской киноиндустрии, которую считает важной составляющей национальной самоидентификации.

Однако, по словам комиссара ЕС по вопросам торговли Карела де Гюхта, спорный пункт, включающий в себя, помимо поддержки кинопромышленности, сферу культуры и интернета, может быть внесен в программу переговоров позднее.