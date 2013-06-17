ICIJ обнародовал базу данных всех владельцев офшоров на Британских Виргинских островах

Международный консорциум журналистов расследователей (ICIJ) разместил на своем сайте базу данных о владельцах офшоров на Британских Виргинских островах, чтобы каждый мог найти скрытых бенефициаров компаний, трастов и фондов, пишут "Ведомости".

Эта база состоит из информации двух крупных регистраторов офшоров — Portcullis TrustNet (Сингапур) и Commonwealth Trust Limited (Британские Виргинские острова) за более чем десятилетний период, которая оказалась в распоряжении ICIJ. Объединенная база теперь доступна для всех. Она содержит имена десятков тысяч реальных владельцев офшоров.

В ходе совместного проекта ICIJ и «Ведомостей», выяснилось, что в этой базе имена сотен россиян, среди которых чиновники, топ-менеджеры госкомпаний, а также депутаты Госдумы и их родственники.