Британия призывает все страны раскрыть реальных владельцев офшоров

В преддверии саммита Большой восьмерки в Северной Ирландии правительство Великобритании призывает все страны создать реестр реальных бенефициаров офшорных фирм, чтобы повысить собираемость налогов.

"Цель - создать такую международную налоговую систему, в которой не было бы тайных мест, где корпорации могли бы спрятать свои деньги от налоговых служб", - сказал заместитель министра финансов Великобритании Дэнни Александер, сообщает русская служба Би-Би-Си.

Сама Великобритания уже объявила о намерении принять закон, который обяжет все британские фирмы зарегистрировать реальных владельцев и бенефициаров.

Помимо этого шага, правительство Великобритании продолжает добиваться автоматического обмена информацией от собственных заморских территорий и коронных владений, многие из которых являются известными всему миру офшорами.

В апреле этого года анонимный источник обнародовал результаты масштабного международного журналистского расследования. Участники расследования нашли компьютерные данные по офшорным счетам более 120 тысяч компаний и фондов. Разоблачения касаются тайных счетов в оффшорных зонах, на которых политики, главы компаний и банков многих стран мира укрывают свои доходы в течение последних 30 лет.

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