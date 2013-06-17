На текущей неделе возможен незначительный рост доллара на фоне снижения ставки НБУ - эксперт

Основное влияние на динамику евро на текущей неделе будут оказывать макроэкономические данные из еврозоны и США, а также решение ФРС США по учетной ставке 19 июня, отмечают аналитики FOREX CLUB в Украине.

По их мнению, в целом поддержку евро могут оказать предварительные данные по изменению производственного индекса еврозоны за июнь. Вероятное повышение индекса к отметке 50 п.п. может отразиться ростом валютной пары EUR/USD. В то же время, давление на евро может оказать публикация данных по инфляции и количеству начатых строительств в США за май. Диапазон колебания евровалюты на международном рынке, по прогнозам аналитиков FOREX CLUB в Украине, может составить 1,3200–1,3470. Средний курс продажи наличного евро в этом случае будет находиться в пределах 10,83–11,05 грн.

На текущей неделе возможно незначительно повышение доллара на фоне понижения ставки НБУ на 0,5% до 7%. Средний курс продажи наличного доллара в этот период, по прогнозам аналитиков FOREX CLUB в Украине, может находиться в границах 8,154–8,162 грн.

Стоимость рубля на текущей неделе будет зависеть от публикации экономических данных из США и еврозоны. Средний курс продажи наличного рубля на неделе, вероятно, будет находиться в границах 0,252 – 0,259 грн.