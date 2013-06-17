Количество пользователей электронной цифровой подписи в Киеве выросло за май на 2,3 тыс.

В Киеве количество абонентов Аккредитованного центра сертификации ключей, работающего при Министерстве доходов и сборов Украины, в мае 2013 года увеличилось на 2,3 тыс., сообщили УНИАН в пресс-службе Миндоходов.

В мае 2013 года, согласно сообщению, абоненты получили 3,6 тыс. электронных цифровых подписей.

Как сообщал УНИАН, в январе-апреле 2013 года количество абонентов Аккредитованного центра сертификации ключей превысило 205,2 тыс. За четыре месяца абоненты получили порядка 300 тыс. электронных цифровых подписей.

Аккредитованный центр сертификации ключей электронной подписи начал работу в мае 2012 года. Выдача и генерация ключей является бесплатной. Ежедневно центр может выдавать до 2 тыс. ключей электронной подписи. Расходы на создание центра составили 1,5 млн грн.