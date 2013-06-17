Гривня начала неделю на межбанке снижением по отношению к доллару

В понедельник, 17 июня, на открытии торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару США снизились до 8,1510/8,1560 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», на открытии торгов котировки гривни по отношению к евро снизились до 10,8595/10,8678 грн/евро, по отношению к российскому рублю - также снизились, до 0,2574/0,2578 грн/рубль.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар понизились – 1,3323/1,3325 (пятница — 1,3339/1,3341).

В пятницу Нацбанк на рынок не выходил.

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 14 июня, на открытии торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару США изменились незначительно - до 8,1505/8,1550 грн/долл., к 12:00 сузился спрэд - до 8,1525/8,1550 грн/долл., к закрытию торгов гривня укрепилась до 8,1505/8,1530 грн/долл.

На открытии торгов котировки гривни по отношению к евро снизились до 10,8705/10,8780 грн/евро, к 12:00 - выросли до 10,8620/10,8710 грн/евро, к закрытию торгов - выросли до 10,8480/10,8570 грн/евро.

По отношению к российскому рублю на открытии торгов котировки гривни также снизились - до 0,2562/0,2566 грн/рубль, к 12:00 - снизились до 0,2563/0,2567 грн/рубль, к закрытию - выросли до 0,2558/0,2562 грн/рубль.