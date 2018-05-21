Ставки по кредитам и депозитам поползут вниз. По подсказке НБУ...

Национальный банк Украины, обеспокоенный сокращением валового внутреннего продукта страны, впервые с марта прошлого года снизил учетную ставку и заявил, что продолжит этот тренд в текущем году. В такой способ регулятор намерен активизировать банковское кредитование, что должно стимулировать экономический рост.

По словам первого заместителя главы НБУ Бориса Приходько, вопрос изменения учетной ставки будет рассматриваться на заседаниях правления Нацбанка ежемесячно, при этом участникам рынка обещают сообщать о решении регулятора своевременно.

Кроме того, в рамках стимулирования кредитования реального сектора экономики Нацбанк намерен расширить возможности для банков по получению рефинансирования. «Мы увеличим объем, предложим банкам доступные инструменты по рефинансированию на 7, 14, 28 и 31 день, в соответствии с их потребностями», - отметил Приходько.

С 10 июня учетная ставка составляет 7,0% (снижена на 0%5), ставка по кредитам «овернайт» под обеспечение государственными ценными бумагами снижена до 8% (на 0,5%), без обеспечения – до 10% годовых. С мая прошлого года стоимость основных операций по рефинансированию, в частности, еженедельные тендеры на срок до 14 дней, определяется на основе учетной ставки.

По законам стран рыночной экономики, а Украина не является исключением, центральный банк имеет право административно изменять величину учетной ставки, реагируя на изменение экономической конъюнктуры, то есть, увеличивать или снижать денежное предложение. При понижении учетной ставки - политика «дешевых» денег - спрос на деньги центробанка растет. При повышении учетной ставки – политика «дорогих» денег - реакция обратная - спрос на кредиты ЦБ уменьшается, финансовые возможности сокращаются.

Политика «дешевых» денег осуществляется, когда нужно замедлить спад производства, поддержать предприятия, особенно в периоды кризиса и структурных перестроек. Экономику «заваливают» деньгами, в следствие чего растет инфляция. Данный процесс еще называют «политикой инфляционного кредитования».

Вектор на «дорогие» деньги избирается, когда необходимо снизить инфляцию. Как правило, при такой политике растут ставки по кредитам, что ведет к сокращению производства и росту безработицы.

То есть, нынешнее решение НБУ должно способствовать выходу из кризиса, но в то же время вызовет рост инфляции. В Украине уже который месяц фиксируется дефляция или нулевая инфляция, что является настораживающим фактором – свидетельствует о неблагоприятной экономической ситуации. Дефляция цен и спад экономики могут привести к цепочке банкротств и скачку безработицы (в госбюджете на 2013 год заложена инфляция (декабрь к декабрю) на уровне 4,8%).

Премьер-министр Николай Азаров считает, что необходимо раскрутить инфляцию до 1,5-2%. Вот НБУ и взялся «раскручивать» цены. Отсюда и главный вопрос – что будет со ставками по депозитам и кредитам?

Эксперт по экономическим вопросам Александр Охрименко считает, что «НБУ реалистично оценивает ситуацию на рынке, и хотя и начал процесс снижения учетной ставки, но не спешит делать опрометчивых шагов. Действительно, учетную ставку нужно снижать, как и ставку рефинансирования банков, что может реально стимулировать снижение ставок по кредитам для прямых заемщиков. Банки обязаны откорректировать свои ставки по депозитам с учетом решения регулятора. Первым это сделал «Райффайзен банк Аваль», который снизил ставку по депозитам в гривне сроком на 1 год до 10,75%. Теперь этому примеру последуют другие банки. В результате базовая ставка по депозитам составит 10% годовых, что позволит выдавать кредиты по ставке не выше 15%. Хотя, для этого нужно время. Реально такое развитие событий можно будет прочувствовать ближе к осени».

Между тем, по мнению Охрименко, НБУ важно не перестараться со снижением учетной ставки. «Так как нет четкого индикатора индекса инфляции, приходится действовать почти "вслепую", а это несет в себе опасность - чрезмерное снижение ставки может привести к тому, что реальная, а не официальная инфляция, будет выше стоимости денег в банке, что не желательно для нашей экономики. Поэтому, если и снижать в дальнейшем ставку, то целесообразно с начала оценить эффект от предыдушего решения, а уж потом делать следующий шаг», - сказал эксперт.

Николай Ивченко, руководитель информационно-аналитического центра FOREX CLUB в Украине, подчеркивает, что в снижении учетной ставки существует насущная потребность - ускорить рост кредитного портфеля, чтобы способствовать экономическому росту. Рост кредитного портфеля юридических лиц пока остается слабым, поэтому для его стимулирования НБУ дал сигнал коммерческим банкам к снижению ставок по депозитам и кредитам. Кроме того, как отмечает эксперт, инфляционное давление в мире после некоторого роста в начале года снова ослабло, и НБУ решил отреагировать на это. Действительно, индекс входящих цен для мировой промышленности, рассчитываемый банком JPMorgan, сократился по итогам мая до 50% против 55,3% в январе.

Но, по мнению Ивченко, «быстрой реакции на понижение учетной ставки ожидать не стоит. НБУ пока выдает относительно незначительные суммы кредитов рефинансирования и преимущественно мобилизирует деньги с рынка. Поэтому коммерческие банки в ближайшее время будут самостоятельно определять процентную политику, несмотря на полученный от НБУ сигнал. Решение НБУ может дополнительно снизить ставки по депозитам и кредитам в национальной валюте до конца года на 0,3-0,5%».

Председатель правления «Индустриалбанка» Леонид Гребинский считает снижение ставки - положительным моментом. «Это означает, что уменьшится стоимость кредитов для банков и, соответственно, для экономики. Но данный процесс все равно растянут во времени, банки начнут следовать решению НБУ лишь через несколько месяцев. Думаю, что ставка не должна быть выше 5% годовых. Это будет комфортно для банков", - сказал он.

Наталья Галкина, директор департамента финансового консалтинга компании Pro-Consulting, отмечает, что на сегодняшний день действует самый низкий уровень учетной ставки за всю историю независимости Украины – 7%. Практически такой же показатель был установлен лишь в период с декабря 2002 года по июнь 2004.

«Главными факторами, которые оказывают влияние на ставки по кредитам и депозитам, являются стоимость рефинансирования для банков и ставка overnight, уменьшение уровня которых реально свидетельствует о возможном снижении стоимости денег в банковском секторе. По оценкам нашей компании, решение регулятора может снизить ставки по депозитам и кредитам на 2–3% от текущего уровня. Вместе с тем, это не вызовет активного роста спроса на кредитные банковские продукты. Ресурс, по-прежнему, будет достаточно дорогим для большинства бизнеса, что существенно не изменит ситуацию в экономике», - считает эксперт.

Как отмечает Галкина, «время принятия НБУ данного решения обусловлено графиком выплат государства по внешним и внутренним заимствованиям, запланированным на текущий год. Так, в начале июня государство осуществило выплату по обслуживанию облигаций внешнего государственного займа 2003 года, погасив миллиардный выпуск евробондов десятилетней давности, а также негативной тенденцией по сокращению размера ВВП, которая наблюдается в экономике Украины».

По словам главного экономиста финансовых рынков «Креди Агриколь Банка» Александра Печерицына, снижение учетной ставки не явилось сюрпризом для рынка, но «данное действие произошло с опозданием по сравнению с тенденциями рынка, где ставки ресурсов уже тестируют минимумы текущего года». Эксперт считает, что решение Нацбанка никак не отразится на ставках на денежном рынке, поскольку возможность снижения уже давно заложена в цены ресурсов.

Галина Литвин, координатор Комитета Независимой ассоциации банков Украины (НАБУ) по вопросам денежно-кредитной политики и валютного регулирования подчеркивает, что в развитых странах движение цен и объемов кредитных ресурсов напрямую коррелируется с изменением учетной ставки центробанков, поскольку учетная ставка является реальным индикатором для рынка. «К сожалению, в Украине учетная ставка как инструмент монетарной политики не имеет столь серьёзного влияния на рынок. В большей степени учетная ставка отражает стоимость кредитных средств, получаемых банками от НБУ. Текущим снижением учетной ставки НБУ дает понять рынку, что монетарные условия позволяют увеличить объемы кредитования и снизить стоимость кредитов», - поясняет эксперт.

Литвин считает, что в случае, если ресурсы будут направлены на кредитование реального сектора экономики, существенного влияния на инфляцию не будет. И на процентных ставках по кредитам снижение учетной ставки вряд ли существенно скажется, разве что произойдет незначительное уменьшение стоимости кредитов, плавающая ставка которых привязана к учетной ставке НБУ.

«Положительным будет влияние снижения учетной ставки на стоимость рефинансирования банков, поскольку ставка по кредитам рефинансирования привязана к учетной ставке. И хотя ставка рефинансирования на Украине оказывает не слишком большое влияние на рынок, в настоящий момент, в условиях избыточной ликвидности, банки вынуждены, в том числе, инвестировать и в депозитные сертификаты НБУ. А учитывая, что вслед за понижением ставки рефинансирования НБУ понизил ставки по сертификатам на 50 б.п (1, 1.5 и 3 месяца), это, как минимум, повлияет в сторону снижения на цены привлечения ресурсов банками, что также может несколько понизить и ставки предложения кредитных ресурсов. То есть, сложилась такая ситуация, когда понижение ставки рефинансирования косвенно может понизить стоимость кредитов. На депозитные ставки это тоже вряд ли повлияет, поскольку, помимо текущих потребностей банков в ресурсе, на стоимость депозитов во многом влияют девальвационные и инфляционные ожидания населения. Но тренд снижения депозитных ставок, который мы наблюдаем на протяжении последнего времени, понижение учетной ставки закрепит», - сказала эксперт.

По ее словам, рынок очень позитивно воспринял новость и ждет, что регулятор будет более гибко и оперативно использовать данный инструмент и продолжит дальнейшее поэтапное снижение учетной ставки до уровня 5%, что более соответствует текущей макроэкономической ситуации и тенденциям рынка.

Глава аналитического подразделения группы "Инвестиционный Капитал Украина" (ICU) Александр Вальчишен считает заявление НБУ о том, что власти Украины сделают учетную ставку базовой для других ставок в экономике, смелым и верным. Особенно с учетом текущих тенденций на глобальных финансовых рынках, где ожидается постепенная нормализация монетарной политики крупнейших развитых стран (в первую очередь США), и состояния монетарной политики в Украине, которая, по большому счету, до сегодняшнего дня концентрировалась на удержании номинального курса гривня/доллар на некоем стабильном уровне.

«Украине уже давно нужно перейти на так называемую независимую монетарную политику, т.е. отойти от привязки номинального обменного курса, и поставить во главу угла монетарной политики низкую инфляцию на уровне 2-5% (не выше и не ниже) и низкий уровень положительных реальных процентных ставок (1-4%). Это должно быть фундаментом устойчивого роста экономики», - говорит эксперт.

Остается добавить только еще одно экономическое правило – снижение учетной ставки Центральным банком на рынке всегда рассматривается как сигнал о переходе регулятора к экспансивной политике. А это значит, что впереди – дальнейшее снижение учетной ставки, ужесточение правил игры на рынке, а также скупка Центробанком государственных ценных бумаг.

Нана Черная (УНИАН)