Оборот розничной торговли в Украине вырос на 11,6%

Оборот розничной торговли в Украине в январе-мае 2013 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (в сопоставимых ценах), вырос на 11,6% - до 324,031 млрд грн.

Об этом сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

Согласно сообщению, наибольший рост отмечен в Луганской области – на 16,4%, до 14,736 млрд грн, в г. Севастополь – на 15,8%, до 3,752 млрд грн, в Волынской области – на 14,6%, до 6,348 млрд грн, в Донецкой области – на 13,2%, до 32,091 млрд грн, в г. Киеве – на 12,9%, до 44,159 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, оборот розничной торговли в Украине в январе-апреле 2013 года против аналогичного периода прошлого года (в сопоставимых ценах) вырос на 12,7% и составил 255,3 млрд грн.

Оборот розничной торговли Украины в 2012 году против 2011 года (в сопоставимых ценах) вырос на 15,9% – до 804,3 млрд грн.