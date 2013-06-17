Рада на этой неделе рассмотрит законопроект о конвенции между Украиной и Кипром

На этой неделе проектом расписания заседаний Верховной Рады Украины предусмотрено рассмотрение законопроекта о ратификации Конвенции между правительством Украины и правительством Республики Кипр об избежании двойного налогообложения и предотвращении налоговых уклонений относительно налогов на доходы и протокола к ней.

Как передает корреспондент УНИАН, кроме того, на этой неделе планируется рассмотреть законопроекты о внесении изменений в Налоговый и Таможенный кодексы Украины, а также некоторые законодательные акты Украины в связи с проведением административной реформы.

Предусмотрено также рассмотрение законопроекта о внесении изменения в статью 8 Закона Украины “О порядке допуска и условиях пребывания подразделений Вооруженных сил других государств на территории Украины” (о многонациональных учениях).

Кроме того, депутаты планируют рассмотреть проект постановления о досрочном прекращении полномочий члена Центральной избирательной комиссии и проекте постановления о назначении Александра Копыленко на должность члена ЦИК.

Также предусматривается рассмотрение законопроекта о денонсации Соглашения между Украиной и Российской Федерацией по вопросам пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины и законопроект о порядке импичмента Президенту Украины.

Кроме того, для включения в повестку дня сессии предусматривается рассмотреть законопроект о внесении изменения в Закон “Об одобрении Указа Президента Украины “О направлении миротворческого контингента для участия Украины в международной миротворческой операции в Косово, Союзная Республика Югославия», а также законопроект о повторных выборах народных депутатов в некоторых одномандатных избирательных округах в связи с невозможностью достоверного установления их результатов 28 октября 2012 года.

Также на этой неделе планируется заслушать отчет о выполнении Закона Украины “О Государственном бюджете Украины на 2012 год”, а также рассмотреть проект постановления о создании Временной специальной комиссии ВР по вопросам Автономной Республики Крым. Также ожидается рассмотрение проекта постановления об Основных направлениях бюджетной политики на 2014 следующий год.

Кроме того, в пятницу, 21 июня, после Часа вопросов к правительству депутаты должны заслушать отчет Временной следственной комиссии по вопросам расследования фактов нападения на представителей средств массовой информации 18 мая 2013 года в Киеве и расследования других фактов давления на средства массовой информации, препятствования законной профессиональной деятельности журналистов.

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