Рост ВВП в Беларуси может составить 4,6%

Рост ВВП в Беларуси в 2013 году может составить 4,6%. Такая оценка приводится в подготовленной правительством Беларуси концепции прогноза социально-экономического развития на 2014 год, передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь,

Так, согласно документу, в первые месяцы текущего года развитие экономики предопределялось сужением экспортных рынков и снижением объемов поставок российского сырья (для нефтепереработки и химического производства), и это обусловило снижение промпроизводства в январе-апреле.

«В случае сохранения неблагоприятной внешнеэкономической конъюнктуры и снижения динамики производственного сектора разработчики концепции ожидают роста ВВП в 2013 году на уровне 4,6%», - говорится в концепции.

Справка УНИАН. Официальный прогноз социально-экономического развития, утвержденный указом Президента Беларуси, предусматривает рост ВВП в нынешнем году на уровне 8,5%.