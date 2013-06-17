Фонд гарантирования вкладов увеличил выплаты в 2,8 раза

Фонд гарантирования вкладов физических лиц в 2012 году, по сравнению с 2011 годом, увеличил выплаты возмещения вкладчикам банков в 2,8 раза — до 532,474 млн грн.

Об этом говорится в отчетности фонда, опубликованной в газете «Урядовый курьер».

Согласно отчетности фонда, выплаты возмещений вкладчикам ликвидируемых банков по итогам 2012 года составили 532,128 млн грн, выплаты комиссий банкам-агентам – 0,346 млн грн.

В 2012 году фонд увеличил целевые займы неплатежеспособным банкам в 15,4 раза — до 215,449 млн грн, в том числе расчеты с банками-агентами по выплате возмещений вкладчикам ликвидируемых банков составили 7,299 млн грн.

Активы фонда в прошлом году выросли на 25,29% - до 6,508 млрд грн, в том числе долгосрочные и текущие финансовые инвестиции (вложения в облигации внутреннего госзайма) выросли на 24,87%, или на 1,164 млрд грн, - до 5,846 млрд грн.

Прибыль фонда в 2012 году по сравнению с 2011 выросла в 2,3 раза — до 768,935 млн грн.

Как сообщал УНИАН, объем финансовых ресурсов Фонда гарантирования вкладов за 2012 год вырос на 26,2%, или на 1,26 млрд грн. Фонд за 2012 год выплатил 532,3 млн грн возмещения 14 930 вкладчикам 22 банков.

Объем аккумулированных Фондом финансовых ресурсов в мае текущего года вырос на 1,2%, или 64 млн грн, при этом с начала года – снизился на 10,5%, или 640 млн грн. На 1 июня объем ресурсов Фонда составил 5,45 млрд грн, участниками Фонда являются 173 банка.

На 1 июня текущего года вкладчики ликвидируемых банков «Эрде Банк» и «Таврика» получили соответственно 98,7% (440,545 млн грн) и 97,7% (1,787 млрд грн) вкладов, подлежащих возмещению через фонд. Помимо указанных банков, фонд продолжает выплаты гарантированной суммы возмещения вкладчикам банков «Базис», «Инновационно-промышленный банк», «Банк Столица», «Соцком Банк», «Владимирский», «Диалогбанк», «Синтез», «Земельный Банк».

Справа УНИАН. Фонд гарантирования вкладов физических лиц создан в феврале 1999 года и является государственным специализированным учреждением, которое выполняет функции государственного управления в сфере гарантирования вкладов физлиц и выведения неплатежеспособных банков с рынка. С октября 2012 года размер гарантированной суммы вкладов установлен на уровне 200 тыс. грн.