Лидеры G8 не будут обсуждать финансовый кризис на Кипре
14:37, 17 июня 2013Финансы
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Лидеры G8 не намерены обсуждать финансовый кризис на Кипре, сообщил журналистам российский шерпа G8 Алексей Квасов, передает "Прайм".
"Кипрский финансовый кризис как макроэкономическая, как глобальная политическая проблема - ее наиболее острая фаза преодолена, определенные решения приняты. Кипрский вопрос в более узком разрезе является предметом профессиональных переговоров министерства финансов", - сказал он.
Российский чиновник напомнил, что официальное письмо кипрской стороны с просьбой о реструктуризации кредита было получено Россией в начале мая. "Переговоры по реструктуризации задолженности находятся только в начальной стадии", - сказал Квасов.
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