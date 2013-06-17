Лидеры G8 не будут обсуждать финансовый кризис на Кипре

Лидеры G8 не намерены обсуждать финансовый кризис на Кипре, сообщил журналистам российский шерпа G8 Алексей Квасов, передает "Прайм".

"Кипрский финансовый кризис как макроэкономическая, как глобальная политическая проблема - ее наиболее острая фаза преодолена, определенные решения приняты. Кипрский вопрос в более узком разрезе является предметом профессиональных переговоров министерства финансов", - сказал он.

Российский чиновник напомнил, что официальное письмо кипрской стороны с просьбой о реструктуризации кредита было получено Россией в начале мая. "Переговоры по реструктуризации задолженности находятся только в начальной стадии", - сказал Квасов.