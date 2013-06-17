Банковская система Украины стала более устойчивая – банкир

Банковская система Украины стала более устойчивой и демонстрирует улучшения, несмотря на кризисные явления, которые все еще сильны в экономике. Об этом в комментарии УНИАН заявила председатель правления ПАО «БТА Банк» Наталия Сергеева.

По ее мнению, кризис «обошелся» Украине ликвидацией 20 банковских учреждений, упавшим качеством активов и снижением доверия вкладчиков. Но тем сильнее и стабильнее стали выстоявшие банки, которые сегодня формируют костяк возрождающейся банковской среды. Более того, сегодня в значительной степени устранены дисбалансы, ставшие причиной зависимости банков от внешнего финансирования.

«Банковский сектор был чрезмерно зависим от внешнего финансирования, сконцентрировал значительную часть активов в секторах недвижимости и высокорискового потребительского кредитования. На сегодняшний день значительная часть этих дисбалансов устранена», - уверена Сергеева.

По ее словам, перед кризисом 2008 года займы украинских банков у внешних кредиторов составляли 42,1 млрд дол. «Когда осенью 2008 года внешние рынки для Украины закрылись, банки столкнулись с острой проблемой рефинансирования этих займов. Для многих это оказалось непосильной задачей. По данным НБУ, на 01.04.2013 долг банковского сектора перед внешними кредиторами снизился до 21,6 млрд дол. То есть зависимость снизилась ровно в 2 раза», - подчеркнула банкир.

При этом внешние займы, как отмечает Сергеева, были замещены внутренними ресурсами украинских вкладчиков. «Если в разгар кризиса 2008-09 гг соотношение выданных банками кредитов и привлеченных депозитов клиентов было 2 к 1 (это обозначало острый дефицит ресурсов банков и необходимость обращаться за кредитами к НБУ), то, по данным НБУ на 01.06.2013, этот показатель снизился до 1,36. Это значит, что теперь украинские банки гораздо меньше зависят от рисков внешних рынков», - заявила председатель правления «БТА Банк».

По ее мнению, устранение дисбалансов между объемом кредитных и депозитных портфелей банков было достигнуто, прежде всего, за счет восстановления доверия к банкам со стороны вкладчиков и роста депозитной базы.

«Клиентские депозиты банков за 5 месяцев 2013 года выросли на 37 млрд грн. Основная часть прироста приходится на вклады физлиц – 33 млрд грн. Положительным фактором является то, что люди предпочитают делать сбережения в гривне. Прирост гривневых депозитов в январе-мае составил 40 млрд грн, в то время как объем валютных депозитов уменьшился на 3 млрд грн», - охарактеризовала состояние рынка Сергеева.

Вместе с тем, банкир призвала не изображать ситуацию в радужных красках. «Перед банками стоит все еще большое количество нерешенных вопросов. В частности, необходимо бороться с высоким уровнем проблемной задолженности и низким качеством активов. Но все же, последние тенденции показывают, что уровень устойчивости банков растет, а у нас есть все основания смотреть в будущее с оптимизмом», - резюмировала банкир.

Как сообщал УНИАН, Активы банков Украины в мае 2013 года выросли на 1,03% (с начала года - на 4,17%) - до 1,174 трлн грн. В структуре общих активов кредитные операции составляют 62,8%, вложения в ценные бумаги - 10,2%, корреспондентские счета в других банках - 6,6%, дебиторская задолженность - 5,3%, наличные средства и средства в Нацбанке - 5,1%, начисленные доходы к получению - 4,3%, основные средства и нематериальные активы - 4,1%.

Обязательства банков в прошлом месяце выросли на 0,83% - до 994,0 млрд грн, в том числе средства физлиц составили 396,4 млрд грн, или 39,9%, средства субъектов хозяйствования - 209,3 млрд грн, или 21,1%, межбанковские кредиты и депозиты - 103,3 млрд грн, или 10,4%.

Капитал банков в мае вырос на 2,15% - до 180,4 млрд грн и составил 15,4% пассивов банков. Оплаченный зарегистрированный уставный капитал банков снизился на 0,17% и на 1 июня составил 176,5 млрд грн.

По состоянию на 1 июня 2013 года лицензию Национального банка на осуществление банковских операций имели 175 банков Украины, один из которых имел лицензию санационного банка.