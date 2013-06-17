Профицит торгового баланса еврозоны вырос в 4,5 раза

Профицит торгового баланса еврозоны в апреле ощутимо вырос в годовом выражении, но сократился по сравнению с мартом. При этом рост импорта в месячном выражении говорит о том, что внутренний спрос внутри валютного блока начал расти, сообщают Вести.ру.

Тем не менее данные по экспорту отражают слабый спрос за рубежом на товары, произведенные в еврозоне, а это означает, что достичь устойчивого восстановления сейчас будет крайне сложно.

Профицит торгового баланса еврозоны составил 14,9 млрд евро в апреле. Хотя профицит ощутимо выше показателя в 3,3 млдр евро в апреле 2012 г., он ниже рекордного уровня в 22,5 млрд евро, который был зафиксирован в марте текущего года.

Экспорт снизился с 165,6 млрд евро в марте до 161,3 млрд евро, а импорт вырос с 143 млрд евро до 146,4 млрд евро.

Эти цифры показывают, что внутренний спрос, скорее всего, вырос в первом месяце II квартала, тогда как внешний спрос продолжает оставаться слабым.

Нестабильная динамика экспорта и импорта, судя по всему, побудила ЕЦБ снизить прогнозы по экономическому росту в начале этого месяца. Регулятор теперь ожидает, что ВВП сократится на 0,6% в этом году.