К закрытию межбанка гривня укрепилась к доллару

В понедельник, 17 июня, на открытии торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару США снизились до 8,1510/8,1560 грн/долл., к 12:00 — снизились до 8,1535/8,1570 грн/долл., а к закрытию торгов выросли до 8,1525/8,1560 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», на открытии торгов котировки гривни по отношению к евро снизились до 10,8595/10,8678 грн/евро, к 12:00 — снизились до 10,8715/10,8820 грн/евро, а к закрытию выросли до 10,8700/10,8805 грн/евро.

По отношению к российскому рублю на открытии торгов котировки гривни снизились до 0,2574/0,2578 грн/рубль, к 12:00 — снизились до 0,2585/0,2589 грн/рубль, а к закрытию выросли до 0,2579/0,2583 грн/рубль.

В России курс доллар-рубль упал, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 31,5725 (-0.0960).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3320/1,3355.

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 14 июня, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару США установились на уровне 8,1505/8,1530 грн/долл., по отношению к евро — на уровне 10,8480/10,8570 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,2558/0,2562 грн/рубль.