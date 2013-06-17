Правительство Беларуси планирует инфляцию в 2014 году на уровне 9,3%

Минск. В Беларуси инфляция в 2014 году снизится до 9,3%, что предусмотрено подготовленной белорусским правительством концепцией прогноза социально-экономического развития на 2014 год.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, в документе отмечается, что снизить инфляцию до 9,3% планируется посредством использования монетарных инструментов, стабилизации обменного курса белорусского рубля, а также иных мер в сфере бюджетно-налоговой, ценовой и антимонопольной политики.

Справка УНИАН. В текущем году белорусское правительство намерено снизить инфляцию до 12% с 21,8% в прошлом году.

В январе-мае 2013 года инфляция в Беларуси составила 6,6%. Основной рост потребительских цен пришелся на первый квартал (инфляция в январе-марте составила 5,4%). В апреле и мае наблюдалось снижение темпов роста потребительских цен по сравнению с первым кварталом до 0,5 и 0,7% соответственно.

Белорусские экономисты полагают, что в случае сохранения до конца года жесткой денежно-кредитной политики, а также при обеспечении стабильной ситуации на валютном рынке задача правительства снизить инфляцию до 12% по итогам года может быть решена.