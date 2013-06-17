Взаимная торговля Таможенного союза сократилась на 10%

Москва. Объемы взаимной торговли государств-членов Таможенного союза в январе-апреле 2013 года сократились на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года - до 20,4 млрд долл.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Евразийской экономической комиссии.

«Снижение объема взаимной торговли обусловлено существенным сокращением поставок нефтепродуктов из Российской Федерации в Республику Беларусь (после почти четырехкратного их роста в январе-апреле 2012 г. по сравнению с соответствующим периодом 2011 г.). Без учета топливно-энергетических товаров объем взаимной торговли государств-членов ТС и ЕЭП остался на уровне января-апреля 2012 г. (100,4%)», - говорится в сообщении комиссии.

Между Россией и Беларусью взаимная торговля уменьшилась на 15,5% и составила 12,9 млрд долл., между Россией и Казахстаном - выросла на 1,9% и составила 7,2 млрд долл., между Беларусью и Казахстаном - упала на 12,2% - до 251,5 млн долл.

Кроме этого, по оперативным данным, объем внешней торговли товарами государств - членов Таможенного союза и Единого экономического пространства с третьими странами за январь-апрель 2013 г. составил 297,1 млрд долл., в том числе экспорт – 189,9 млрд долл., импорт – 107,2 млрд долл. По сравнению с аналогичным периодом 2012 г. объем внешней торговли уменьшился на 1,3%, или на 4 млрд долларов США.

Стоимостной объем экспорта товаров уменьшился на 5,8%, или на 11,6 млрд долл., импорт увеличился на 7,7%, или на 7,7 млрд долл.

Сальдо внешней торговли товарами сложилось положительное в размере 82,7 млрд долл. В январе-апреле 2012 г. его величина составляла 102 млрд долларов США.

В частности, экспорт России за указанный период в третьи страны упал на 3,5% - до 157,3 млрд долл., импорт - вырос на 6,3% - до 92,4 млрд долл. Сальдо внешнеторгового баланса оказалось положительным на уровне 64,9 млрд долл.

В Беларуси экспорт упал на 35,0% - до 7,3 млрд долл., импорт - вырос на 22,1% - до 6,2 млрд, сальдо оказалось также положительным - 1,1 млрд долл.

В Казахстане экспорт упал на 7,4% - до 25,3 млрд долл., импорт - вырос на 14,5% - до 8,6 млрд долл., сальдо составило 16,7 млрд долл.

Как сообщал УНИАН, 31 мая в Минске премьер-министр Украины Николай Азаров и глава Евразийской экономической комиссии Виктор Христенко подписали меморандум об углублении взаимодействия между ЕЭК и Украиной.

Меморандум предусматривает предоставление Украине возможности иметь представителя в ЕЭК и получить статус наблюдателя в Евразийском экономическом союзе с 2015 года.

Справка УНИАН. ЕЭК создана решением президентов Российской Федерации, Республики Беларусь и Республики Казахстан в конце 2011 года как единый постоянно действующий регулирующий орган Таможенного союза и Единого экономического пространства (на сегодняшний день в состав входят Российская Федерация, Республика Беларусь, Республика Казахстан с возможностью присоединения других стран). Имеет статус наднационального органа управления. Организация не подчинена какому-либо из правительств трех стран. Решения ЕЭК обязательны для выполнения на территории трех стран.