Минэкономики Польши снизило прогноз роста ВВП до 1,5%

Варшава. Министерство экономики Польши снизило прогноз роста валового внутреннего продукта страны в текущем году до 1,5% с ожидаемых ранее более 2%, приблизив свои оценки к прогнозу международных финансовых институций.

Об свидетельствуют данные нового прогноза министерства, которым располагает УНИАН.

Польское минэкономики ожидает роста внутреннего спроса и частного потребления в годовом выражении на 1,1% на фоне снижения инвестиций на 0,7%.

Инфляция по итогам года составит 1,2%, рост промышленного производства - 1,5%.

Министерство экономики также прогнозирует рост безработицы до 13,8% с 13,4 % на конец прошлого года.

Как сообщал УНИАН, согласно ранее обнародованным прогнозам, польские власти ожидали рост ВВП в текущем году на 2,2% в то время, как ЕБРР и МВФ прогнозировали 1,5 и 1,2 процентов, соответственно.

Справка УНИАН. В прошлом году рост ВВП Польши, которая является крупнейшей страной Восточной Европы, входящей в Евросоюз, замедлился, согласно уточненным данным, до 1,9 с 4,3 процентов годом ранее.

В первом квартале текущего года польский ВВП вырос на 0,5%.

По информации министра финансов Украины Юрия Колобова, в 2013 году рост ВВП Украины составит 1-1,5%.

Госстат в июне улучшил показатели ВВП Украины за 1-й квартал 2013 г. По уточненным на 10 июня данным, ВВП в первом квартале 2013 года, по сравнению с первым кварталом 2012 года (в постоянных ценах 2007 года), снизился на 1,1% (по данным апреля - 1,5%). Рост ВВП в первом квартале 2013 г., по сравнению с четвертым кварталом 2012 года, с учетом сезонного фактора составляет 0,6% (по данным апреля - 0,5%).

В 2012 году рост реального ВВП составил 0,2%, до 1408,9 млрд грн, при этом в четвертом квартале 2012 года спад ВВП составил 2,5%.

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