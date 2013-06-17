Нацкомфинуслуг предлагает преобразовать кредитные союзы в кооперативные банки

Национальная комиссия по регулированию рынков финансовых услуг (Нацкомфинуслуг) предлагает преобразовать кредитные союзы, привлекающие вклады населения, в кооперативные банки.

Об этом говорится в законопроекте относительно реформирования и развития национальной системы кредитной кооперации, разработанном Нацкомфинуслуг и обнародованном на сайте комиссии для общественного обсуждения.

Согласно проекту, комиссия предлагает создать условия для преобразования кредитных союзов, привлекающих вклады населения, в кооперативные банки, с определением минимального размера уставного капитала и перечня банковских операций для такого банка. Также проект предлагает осуществлять госрегулирование деятельности кредитных союзов на основе оценки рисков, внедрить механизмы саморегулирования кредитных союзов и установить общие принципы системы гарантирования вкладов членов кредитных союзов.

Как сообщается, комиссия также предлагает внести изменения в закон о кредитных союзах, в том числе уточнить процедуру создания, госрегистрации и требования к уставу кредитного союза, а также расширить круг членов кредитного союза.

Как сообщила комиссия, общественное обсуждение проекта продлится до 17 июля.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор Янукович в «Национальном плане действий на 2013 год по внедрению программы экономических реформ «Богатое общество, конкурентоспособная экономика, эффективное государство» поручил НБУ и Нацкомфинуслуг до июля текущего года разработать и подать на рассмотрение в Верховную Раду законопроект о реформировании и развитии национальной системы кредитной кооперации. Законопроект должен регулировать вопросы госрегулирования и надзора за деятельностью кредитных союзов; преобразования кредитных союзов в кооперативные банки; выведения неплатежеспособных кредитных союзов с рынка; саморегулирования кредитных союзов.