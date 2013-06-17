ЕС и США начали переговоры о зоне свободной торговле

Евросоюз и США официально объявили о начале переговоров по созданию зоны свободной торговли, сообщает РИА «Новости».

"Сегодня особый день для отношений между ЕС и США. Мы объявляем о начале переговоров по соглашению о трансатлантическом партнерстве в сфере торговли и инвестиций", - заявил председатель Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу в понедельник на совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Дэвидом Кэмероном и президентом США Бараком Обамой.

"Мы говорим о самой крупной двусторонней сделке в истории, - заявил, в свою очередь, Кэмерон. - Эта сделка принесет 100 миллиардов фунтов Евросоюзу, 80 миллиардов - США и 85 миллиардов - остальному миру". Британский премьер отметил, что создание зоны свободной торговли также позволит создать миллионы новых рабочих мест, а также будет означать снижение цен на многие товары.

Баррозу, в свою очередь, подчеркнул, что создание трансатлантической зоны свободной торговли позволит радикально изменить нынешнюю экономическую ситуацию в мире.

Основной темой предстоящих переговоров станет согласование стандартов качества продукции, а также отмена пошлин и обеспечение прозрачности в торговой сфере. Из мандата на ведение переговоров по настоянию Парижа был исключен пункт о продукции кино- и телеиндустрии.

Если соглашение будет достигнуто, оно может означать самое радикальное изменение структуры мировой экономики с момента создания ВТО.