Рождение ребенка принца Уильяма принесет британской экономике более 280 млн фунтов - СМИ

Рождение ребенка принца Уильяма и его супруги Кейт принесет британской экономике более 280 млн фунтов, сообщает Reuters со ссылкой на директора по прогнозам международной консалтинговой компании Mintel.

Под патронажем королевской семьи уже были выпущены детские продукты, посвященные этому событию. Самым популярным товаром является детская пижама, имитирующая форму королевского гвардейца. Она продается на сайте Трастового фонда королевской коллекции. Кроме того, принц Чарльз занимается продажей сделанной вручную обуви для младенцев через сайт принадлежащей ему усадьбы «Хайгроу». Родители принцессы Кейт добавили детские товары в свой каталог посылочной торговли.

Агентство подчеркивает, что интерес к подобной продукции имеется по обе стороны Атлантики. Некоторые поспешили отнести происходящее к так называемому «Эффекту Кейт»: чтобы не носила или не делала герцогиня Кембриджская, люди стремились ей в этом подражать.

По оценкам экспертов, только на алкоголь в день рождения наследника престола британцы потратят примерно 62 млн фунтов. Наибольшая прогнозируемая прибыль — 156 млн фунтов — будет получена от продажи сувениров и сопутствующей продукции.

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