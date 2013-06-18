Кипр не собирается выходить из еврозоны

Кипр не собирается покидать зону евро, хотя правительство и кипрский народ "разочарованы недавними решениями Еврогруппы и недостатком солидарности со стороны европейских партнеров". Об этом заявил в понедельник президент республики Никос Анастасиадис, передает ИТАР-ТАСС.

Навязанные Кипру меры жесткой экономии и реструктуризации банковского сектора не являются единственным решением в борьбе с кризисом, подчеркнул кипрский лидер. По его словам, нужны программы, которые обеспечили бы экономический рост и создание новых рабочих мест. В связи с этим он сообщил, что власти страны обратились к ЕС относительно дополнительного содействия в рамках бюджета ЕС на 2014-2020 годы, а также дополнительного финансирования в рамках структурных программ сообщества, в том числе на цели развития сельского хозяйства.

"Кипр принадлежит Европе, и эту позицию правительства разделяет большинство политических партий страны", - заявил Анастасиадис.

В марте Кипр и Еврогруппа достигли соглашения об условиях выделения кредитной помощи республике в размере 10 млрд евро при понимании того, что Никосия должна самостоятельно привлечь еще более 10 млрд евро для проведения рекапитализации системного для экономики страны Банка Кипра. По требованию международных кредиторов в лице ЕС и МВФ в этих целях был начат процесс ликвидации другого крупнейшего на острове кипрского Народного банка и "стрижки" незастрахованных депозитов в обоих банках.

В результате этого пока беспрецедентного для Европы шага владельцы депозитов свыше 100 тыс евро в Банке Кипра потеряют до 60 процентов своих средств, а в кипрском Народном банке - до 100 процентов.

Анастасиадис неоднократно критиковал решение Еврогруппы по "стрижке" депозитов, но в том же время признал, что согласование программы финансового содействия позволило не допустить сценария неконтролируемого банкротства на Кипре.

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