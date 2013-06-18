На торгах вторника евро может подняться до отметки 1,3460 - эксперт

На торгах во вторник, 18 июня, для пары EUR/USD интерес будет представлять индекс настроений в деловой среде Германии от института ZEW - последние отчеты из еврозоны свидетельствуют о постепенном восстановлении экономики, на фоне чего возможен рост индекса экономических настроений, прогнозируют аналитики FOREX CLUB в Украине.

По их мнению, если показатель значительно превысит прогноз 38,1, то пара EUR/USD может пробить уровень 1,3380 с дальнейшей целью 1,3460.

19 июня Великобритания представит индекс потребительских цен за май. Если инфляционное давление в годовом исчислении и далее будет оставаться выше целевого уровня 2%, то остается меньше шансов, что будет расширена программа стимулирования экономики. Таким образом, чем выше инфляция, тем лучше для пары GBP/USD. В случае пробоя уровня сопротивления 1,5735 целью станет 1,5774.

На динамику пары USD/JPY сегодня могут повлиять данные по сальдо внешней торговли товарами за май. Увеличение дефицита может оказывать давление на японскую валюту в течение дня. При отбое уровня 93,75 рост может продолжиться до 95,30.