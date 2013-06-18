Котировки гривни к доллару на открытии межбанка изменились незначительно

Во вторник, 18 июня, на открытии торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару США изменились незначительно - 8,1530/8,1560 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», на открытии торгов котировки гривни по отношению к евро также изменились незначительно - 10,8735/10,8795 грн/евро, по отношению к российскому рублю - выросли до 0,2554/0,2558 грн/рубль.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар повысились – 1,3332/1,3334 (понедельник — 1,3323/1,3325).

В понедельник Нацбанк на рынок не выходил.

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 17 июня, на открытии торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару США снизились до 8,1510/8,1560 грн/долл., к 12:00 — снизились до 8,1535/8,1570 грн/долл., а к закрытию торгов выросли до 8,1525/8,1560 грн/долл.

На открытии торгов котировки гривни по отношению к евро снизились до 10,8595/10,8678 грн/евро, к 12:00 — снизились до 10,8715/10,8820 грн/евро, а к закрытию выросли до 10,8700/10,8805 грн/евро.

По отношению к российскому рублю на открытии торгов котировки гривни снизились до 0,2574/0,2578 грн/рубль, к 12:00 — снизились до 0,2585/0,2589 грн/рубль, а к закрытию выросли до 0,2579/0,2583 грн/рубль.