Управление Миндоходов Киева напоминает о крайнем сроке подачи деклараций

Главное управление Министерства доходов и сборов Украины напоминает налогоплательщикам столицы о том, что 20 июня – крайний срок подачи налоговых деклараций по уплате налога на добавленную стоимость за май и внесения авансового платежа по единому налогу для «упрощенцев» 1-й и 2-й групп.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ведомства.

«20 июня является последним днем подачи налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость за май 2013 года для налогоплательщиков, для которых базовым периодом отчетности является календарный месяц, - пояснили в управлении Миндоходов. - Последним днем уплаты авансового платежа по единому налогу для налогоплательщиков 1-й и 2-й групп остается 20 июня.

По всем интересующим вопросам налоговики предлагают обращаться в Консультационный центр Главного управления Миндоходов в Киеве.

Как сообщал УНИАН, предприниматели, работающие по упрощенной системе налогообложения во второй группе, с 1 января 2013 года могут подавать отчетность один раз в год, как и предприниматели первой группы. К первой группе относятся мелкие предприниматели с объемом дохода до 150 тыс. грн, которые не имеют наемных рабочих, ко второй группе - физические лица, объем дохода которых составляет 1 млн грн и которые имеют право нанимать до 10 работников.

В целом по стране плательщиками налога на добавленную стоимость в апреле стали 3,14 тыс. лиц, а их общее количество на 1 мая выросло до 242,6 тыс.