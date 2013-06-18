ВР не включила в повестку дня ряд законопроектов об изменениях к госбюджету

Верховная Рада Украины не включила в повестку дня сессии ряд законопроектов об изменениях к государственному бюджету на этот год.

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, народные депутаты не поддержали включение законопроекта о внесении изменений в Закон “О государственном бюджете Украины на 2013 год” (относительно обеспечения передачи функций государственной регистрации юридических лиц и физических лиц - предпринимателей), а также законопроект о внесении изменений в Закон “О государственном бюджете Украины на 2013 год” (относительно финансирования государственных реестров).

Также депутаты не включили проект закона о внесении изменений в некоторые законы относительно упрощения передачи земельных участков сельскохозяйственного назначения в собственность и пользование.

Кроме того, парламент отказался рассматривать проект закона о внесении изменений в Закон “О государственном бюджете Украины на 2013 год” (относительно уточнения источников погашения задолженности по разнице в тарифах на тепловую энергию, услуги по централизованному водоснабжению и водоотводу).

Также депутаты не включили в повестку дня законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно зачисления налога на доходы физических лиц в соответствующие местные бюджеты по фактическому местонахождению структурных и обособленных подразделений юридического лица.

В то же время ВР проголосовала за включение в повестку дня законопроекта о внесении изменений в некоторые законы относительно службы в воинском резерве и законопроекта о внесении изменения в Закон “Об одобрении указа Президента Украины “О направлении миротворческого контингента для участия Украины в международной миротворческой операции в Косово, Союзная Республика Югославия”.

Кроме того, парламент будет рассматривать законопроект о внесении изменений в Закон “О государственной социальной помощи инвалидам с детства и детям-инвалидам” (относительно надбавки на уход).

Также депутаты поддержали включение в повестку дня законопроекта о внесении изменений в Закон “О государственном бюджете Украины на 2013 год” (относительно оплаты труда научно-педагогических и педагогических работников, привлеченных для проведения внешнего независимого оценивания), а также законопроект о внесении изменений в приложение № 3 к Закону “О государственном бюджете Украины на 2013 год” (относительно перераспределения расходов Министерству иностранных дел).