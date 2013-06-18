Бюджет потерял из-за льготного налогообложения 48,7 млрд грн – Минфин

Потери государственного бюджета Украины от введения разных форм льготного налогообложения в 2012 году составили 48,7 млрд грн, сообщил первый заместитель министра финансов Украины Анатолий Мярковский во время отчетного выступления в Верховной Раде.

«По данным налоговой службы, потери государственного бюджета от введения льготного налогообложения составили 48,7 млрд грн. По данным таможенных органов, за прошлый год не уплачено налогов и сборов на сумму 42,9 млрд грн», - сказал Мярковский.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор Янукович в ежегодном Послании к Верховной Раде предложил рассмотреть вопрос оптимизации системы предоставления налоговых льгот. Глава государства обратил внимание на необходимость проведения анализа эффективности использования таких льгот.

Ранее Министерство доходов и сборов совместно с Министерством экономики и Министерством финансов инициировало инвентаризацию системы налоговых льгот и дотаций, которую поддержала миссия Международного валютного фонда. При этом 5 июня министр доходов и сборов Александр Клименко заявил, что любые изменения в политике предоставления отраслевых налоговых льгот будут обсуждаться в рамках работы инвестиционного совета, созданного при министерстве. Первое заседание совета запланировано на конец июня – начало июля 2013 года.

В государственном бюджете на 2013 год объем налоговых льгот составляет 70,4 млрд грн.