Депутатов Госдумы обязали закрыть свои счета в иностранных банках

Депутаты Госдумы должны закрыть свои счета в иностранных банках до 7 августа 2013 года, иначе они лишатся своих мандатов, заявил глава комитета ГД по регламенту и организации работы Думы Сергей Попов, передает РИА "Новости".

"До 7 августа 2013 года депутаты Госдумы обязаны закрыть эти счета, прекратить хранение наличных денежных средств и ценностей в иностранных банках, а также осуществить отчуждение иностранных финансовых инструментов", — сказал Попов во вторник в Госдуме.

В случае неисполнения такой обязанности, по его словам, депутаты Госдумы будут обязаны прекратить свои полномочия.

Он напомнил, что закон, который запрещает депутатам иметь счета и вклады за рубежом, вступил в силу с 7 мая и депутатам дано три месяца на то, чтобы избавиться от иностранных активов.

Напомним, что 8 мая президент РФ Владимир Путин подписал закон, который запрещает высокопоставленным чиновникам и госслужащим иметь иностранные счета и ценные бумаги в банках за рубежом, сообщается на сайте Кремля в среду. Запрет устанавливается, в частности, для заместителей генпрокурора, членов Совета директоров Центрального банка РФ, чиновников субъектов РФ, а также для тех, кто занимает должности в государственных корпорациях, фондах и иных организациях, созданных федеральным законом (если назначение на них и освобождение от них осуществляет президент, правительство или генпрокурор).

"Подобный запрет должен снизить интерес госслужащих и депутатов Госдумы к приобретению зарубежной недвижимости, счетов и активов. Безусловно, это один из этапов так называемой национализации элит. Теперь они будет заинтересованы накапливать благосостояние и средства на территории России", — рассказал Гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин.