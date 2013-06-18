Ирландия получит от МВФ 85 млрд евро помощи

В Международном валютном фонде заявили, что Ирландия выполняет условия антикризисной программы, и одобрили выделение очередного транша помощи, сообщают Вести.Ру.

МВФ, который является одним из трех кредиторов Ирландии, сообщил, что экономика Ирландии в 2012 г. росла умеренно, а занятость в I квартале этого года выросла на 1% в годовом выражении. Всего кредиторы планируют выделить стране 85 млрд евро.

Таким образом, общий объем средств, которые Ирландия получила от МВФ, достиг $27,79 млрд.

Председатель исполнительного совета МВФ Дэвид Липтон отметил, что Ирландия уверенно работала в течение 2,5 лет над контролем за дефицитом и улучшением своей экономики. Государственный долг, как ожидается, достигнет пика в этом году, а экономический рост ускорится в следующем году.

Безработица остается на уровне 13,7%, а четверть банковских кредитов являются необслуживаемыми. В апреле МВФ опубликовал прогноз по росту экономики Ирландии на уровне 1,1% в этом году и 2,2% в 2014 г.

Инспекторы "тройки" считают, что страна может добиться завершения программы спасения в конце этого года, но предупредили, что необходимо сделать больше для решения проблемы безработицы и безнадежных долгов.