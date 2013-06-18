Рада снова не поддержала законопроект о санационном банке

Верховная Рада Украины не поддержала проект закона об особенностях деятельности санационного банка.

Как передает корреспондент УНИАН, во время рассмотрения законопроекта во втором чтении депутаты не поддержали предложение вернуть его на доработку в комитет с последующим представлением на повторное второе чтение.

За предложение вернуть законопроект на доработку проголосовали только 219 народных депутатов из 319, зарегистрированных в сессионном зале, при необходимом минимуме 226 депутатов.

Как сообщал УНИАН, 4 июня Верховная Рада Украины не поддержала законопроект о деятельности санационного банка, который одобрило большинство на «выездном заседании» парламента 4 апреля.

14 сентября 2011 года Кабинет министров Украины своим распоряжением создал на базе проблемного «Родовид Банка» санационный банк, главными задачами которого являются продолжение работы по возвращению собственных активов; работа с проблемными активами государственных банков и банков, капитализированных при участии государства.