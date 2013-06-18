Янукович хочет, чтобы Беларусь стала членом ВТО

Украина приветствует стремление Беларуси стать членом Всемирной торговой организации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Президент Украины Виктор Янукович сказал время украинско-белорусских переговоров в расширенном составе под председательствованием президентов двух стран.

«Мы приветствуем стремление Республики Беларусь стать полноправным членом ВТО, мы приветствуем это», - сказал Янукович.

По его словам, Украина заинтересована, чтобы Беларусь как можно скорее стала членом этой организации.

Как сообщал УНИАН, в апреле 2013 года заместитель министра иностранных дел Беларуси Александр Гурьянов заявил, что Беларусь может присоединиться к ВТО к 2015 году.

Справка УНИАН. Всемирная торговая организация (ВТО) — международная организация, созданная 1 января 1995 года с целью либерализации международной торговли и регулирования торгово-политических отношений государств-членов.

Штаб-квартира ВТО расположена в Женеве, Швейцария. Глава ВТО (генеральный директор) — Паскаль Лами.

Украина стала членом ВТО 16 мая 2008 года.