Янукович: договор о свободной торговле СНГ нужно наполнить реальным смыслом

Президент Украины Виктор Янукович призывает наполнить реальным смыслом договор о свободной торговле в рамках СНГ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в ходе украинско-белорусских переговоров в расширенном составе под председательствованием президентов Украины и Беларуси.

«Договор о свободной торговле, который подписан в СНГ, его нужно имплементировать, его нужно наполнять смыслом», - подчеркнул Янукович.

По его словам, это положительно повлияет, в том числе, и на украинско-беларусские торгово-экономические отношения.

Справка УНИАН. В 2011 году договор о зоне свободной торговли подписали Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизстан, Молдова, Россия, Таджикистан и Украина. При этом Киргизстан и Таджикистан документ пока не ратифицировали.

Договор нацелен на формирование условий для свободного движения товаров, создание условий для интеграции в мировую экономику и международную торговую систему, постоянное повышение уровня жизни населения.

Девятой страной, присоединившейся к договору, стал Узбекистан. Соответствующий протокол был подписан на заседании Совета глав правительств СНГ в Минске в конце мая 2013 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Таджикистан готовится к вхождению в зону свободной торговли СНГ