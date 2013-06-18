На закрытии межбанка котировки гривни к доллару изменились незначительно

Во вторник, 18 июня, на открытии торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару США изменились незначительно — до 8,1530/8,1560 грн/долл., к 12:00 — снизились до 8,1550/8,1580 грн/долл., к закрытию торгов котировки не изменились.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», на открытии торгов котировки гривни по отношению к евро также изменились незначительно - 10,8735/10,8795 грн/евро, к 12:00 — существенно снизились, до 10,9090/10,9190 грн/евро, к закрытию торгов — выросли до 10,9025/10,9125 грн/евро.

По отношению к российскому рублю на открытии торгов котировки гривни выросли до 0,2554/0,2558 грн/рубль, к 12:00 — снова выросли, до 0,2550/0,2554 грн/рубль, к закрытию — снизились, до 0,2542/0,2546 грн/рубль.

В России курс доллар-рубль вырос, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 32,0150 (+0.2755).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар стартовали с уровня 1,3332/1,3334, а к 15:00 повысились 1,3372/1,3374.

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 17 июня, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару США установились на уровне 8,1525/8,1560 грн/долл., по отношению к евро — на уровне 10,8700/10,8805 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,2579/0,2583 грн/рубль.