ВР не поддержала изменения в Налоговый кодекс

Верховная Рада Украины не поддержала проект Закона Украины «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины в связи с проведением административной реформы».

Как передает корреспондент УНИАН, за предложение направить законопроект для подготовки к повторному второму чтению проголосовали 211 из 357 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Законопроектом народного депутата от Партии регионов Виталия Хомутынника вносятся изменения в Налоговый кодекс Украины относительно функционирования в общей системе налогового администрирования органов доходов и сборов - центрального органа исполнительной власти, который обеспечивает формирование единой государственной налоговой, государственной таможенной политики в части администрирования налогов и сборов, таможенных платежей и реализует государственную налоговую, государственную таможенную политику, обеспечивает формирование и реализацию государственной политики по администрированию единого взноса, обеспечивает формирование и реализацию государственной политики в сфере борьбы с правонарушениями при применении налогового и таможенного законодательства, а также законодательство по вопросам уплаты единого взноса (по тексту Кодексу - центральный орган исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует государственную налоговую и таможенную политику), его территориальные органы.

Эти органы, согласно положениям законопроекта, являются контролирующими органами, что полностью отвечает практике нормирования этого вопроса в действующей редакции Кодекса, отмечается в заключении Комитета по вопросам налоговой и таможенной политики.

Предложенные законопроектом новые редакции норм относительно функций и полномочий контролирующих органов (статьи 19-1 и 20 НКУ) сформированы, исходя из действующей редакции этих норм с учетом предоставленных Министерству доходов и сборов полномочий, а также сгруппированы, исходя из функциональной нагрузки, отмечается в пояснительной записке.

При этом законопроектом не предусматриваются увеличение фискальной нагрузки на налогоплательщиков или изменения в действующие на сегодняшний день институты налогового администрирования.

Отмечается, что изменениями в соответствующие нормы Налогового кодекса Украины предлагается имплементация в действующую систему налогового администрирования органов доходов и сборов вместо налоговых органов (органов государственной налоговой службы). При этом изменения в существующий инструментарий налогового администрирования законопроектом не предлагаются.

В то же время, изменения в нормы относительно должностных лиц и службы в контролирующих органах, их социального и правового статуса предусматривают в общих чертах правовое нормирование этих направлений для должностных лиц созданного Министерства доходов и сборов в пределах существующих на сегодняшний день норм относительно должностных лиц Государственной налоговой службы Украины и Государственной таможенной службы Украины.