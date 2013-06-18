МВФ снова понизил прогноз роста ВВП России. Рекомендует масштабные реформы в экономике

Международный валютный фонд снова понизил прогноз роста ВВП РФ в 2013 году - до 2,5% с прогнозировавшихся в апреле 3,4%, в 2014 году - до 3,25% с 3,8%, говорится в заявление миссии МВФ, которая находится в Российской Федерации.

В апрельском обзоре мировой экономики (World Economic Outlook, WEO) МВФ уже один раз в этом году понизил прогноз до 3,4% с 3,7% ранее на 2013 год и оставил прогноз на 2014 год без изменений - 3,8%, передает РИА "Новости".

Минэкономразвития РФ прогнозирует в 2013 году рост ВВП 2,4%, в 2014 - 3,7%.

Согласно прогнозам МВФ, инфляция в России незначительно снизится до верхней границы установленного Банком России на конец 2013 года целевого диапазона на уровне 5-6% и, при отсутствии дополнительных мер, по-прежнему будет выше установленного Банком России на 2014 год целевого диапазона в 4-5%.

"Для реализации среднесрочного потенциала российской экономики и сокращения уязвимости необходимы масштабные реформы экономической политики. Предложения о принятии стимулирующих мер в краткосрочной перспективе могут создать угрозу для недавно установленных якорей макроэкономической политики, а риски в отношении финансовой стабильности возрастают вследствие быстрого роста необеспеченных потребительских кредитов", - предупреждает МВФ.

В случае ухудшения глобальных экономических и финансовых условий Россия может испытать отрицательное влияние резкого снижения цен на нефть либо ускорения оттока капитала. В следующем десятилетии рост должен быть основан на повышении эффективности и привлечении производительных инвестиций, что потребует поддержания макроэкономической стабильности, дальнейшего укрепления институтов и реализации структурных реформ, говорится в документе.