Рада не приняла отчет правительства о выполнении госбюджета-2012

Верховная Рада Украины не поддержала проект постановления об отчете о выполнении Закона "О Государственном бюджете Украины на 2012 год".

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие отчета за основу и в целом проголосовали 192 народных депутата из 391, зарегистрированного в сессионном зале.

В то же время председатель ВР Владимир Рыбак объявил, что отчет принят к сведению.

Как говорится в проекте постановления, в закон о государственном бюджете на 2012 год на протяжении отчетного периода вносились изменения, в результате которых значительно были увеличены плановые показатели государственного бюджета. В частности, увеличены доходы на 41,1 млрд грн, расходы - на 55,6 млрд грн, возвращение кредитов - на 0,8 млрд грн, дефицит - на 13,7 млрд грн.

При этом отмеченные изменения не в полной мере учитывали текущее состояние развития экономики и выполнения бюджета. В целом принято 38 законов о внесении изменений в закон, что является самым высоким показателем по сравнению с предыдущими бюджетными периодами и свидетельствует о необходимости повышения качества и реалистичности планирования и утверждения бюджетных показателей, отмечается в проекте постановления.

Кроме того, отмечается, что экономика Украины в 2012 году развивалась при неблагоприятной внешнеэкономической конъюнктуре и при медленном развитии мировой экономики. В таких условиях удалось сохранить рост отечественной экономики, однако не были достигнуты учтенные при утверждении государственного бюджета на 2012 год отдельные прогнозные макропоказатели экономического и социального развития.

В частности, по предварительным данным, номинальный валовой внутренний продукт Украины за отчетный год составил 1408,9 млрд грн при прогнозе 1500 млрд грн, а его реальный рост - 0,2% при прогнозе 3,9%. При этом реальная заработная плата в Украине увеличилась в среднем на 14,4% при прогнозируемом ее росте на 4,4%, что стало возможным как благодаря повышению номинальной заработной платы, так и снижению инфляции: индекс потребительских цен (декабрь 2012 года к декабрю 2011 года) при прогнозируемом уровне 107,9% составил 99,8%.

В целом через сводный бюджет в 2012 году, по предварительным данным, перераспределено 31,6% валового внутреннего продукта против 30,6% в 2011 году.

Доходы государственного бюджета за 2012 год составили 346,1 млрд грн, или 92,5% утвержденных (с изменениями) показателей.

По экспертной оценке Счетной палаты, фактическое отклонение реального валового внутреннего продукта и индекса потребительских цен по сравнению с прогнозом привело к недопоступлению запланированных доходов государственного бюджета на 23,2 млрд грн.

Расходы государственного бюджета за 2012 год составили 395,7 млрд грн, или 95,7% бюджетных назначений, из них расходы общего фонда – 343,6 млрд грн, что на 4,7%, или на 16,9 млрд грн меньше бюджетных назначений.