Янукович рассчитывает на дальнейшее сотрудничество с ЕБРР

Сотрудничество Украины и Европейского банка реконструкции и развития продолжится, несмотря на мировой финансовый кризис, заявил Президент Украины Виктор Янукович во время встречи с первым вице-президентом ЕБРР Филиппом Беннеттом.

«Вся история наших отношений – это история проектов, которые нам удалось реализовать, которые останутся в нашей истории. Эти проекты уже получили положительные оценки украинских граждан. Мы вместе решили много проблем, связанных с современными вызовами и требованиями», - подчеркнул глава государства, отметив, что история сотрудничества Украины с Банком продолжается уже два десятилетия.

«Эти (совместные с ЕБРР - УНИАН) проекты во многом способствовали нашей европейской интеграции», - отметил Янукович.

При этом он обратил внимание, что знает историю отношений с Банком лучше, чем кто-либо. «Региональное сотрудничество с Банком зарождалось в промышленном развитом Донецком регионе. Потом пример наших отношений лег в основу регионального сотрудничества. Я помню всех директоров ЕБРР в Украине, всех исполнителей. И сегодня наша история, наше сотрудничество продолжается, несмотря на кризис», - сказал Янукович.

Справка УНИАН. ЕБРР является одним из ведущих инвесторов в экономику Украины, которая является членом банка с 1992 года. Портфель проектов ЕБРР в Украины на 1 июня 2013 года насчитывал 337 проектов общим объемом финансирования 8,6 млрд евро. Проектный портфель банка в государственном секторе насчитывает 10 проектов, из которых 6 находятся на стадии реализации, 4 – на стадии обсуждения.