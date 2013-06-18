Депутаты не ратифицировали налоговую конвенцию с Кипром

Верховная Рада не поддержала правительственный проект закона о ратификации Конвенции между правительствами Украины и Кипра об избежании двойного налогообложения и предотвращении налоговых уклонений относительно налогов на доходы и протокола к ней.

Как передает корреспондент УНИАН, за соответствующее решение проголосовали 215 из 389 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Законопроектом предлагается ратифицировать конвенцию и протокол к ней, подписанные 8 ноября 2012 года в Никосии, которые должны вступить в силу со дня получения последнего письменного сообщения о завершении договорными государствами всех внутригосударственных процедур, необходимых для вступления их в действие.

Как говорится в объяснительной записке, в результате заключения конвенции предприниматели обеих стран получат гарантии того, что прибыли, полученные от предпринимательской деятельности на территории другой страны, а также из источников в этой другой стране в виде дивидендов, процентов и роялти, не будут подлежать двойному налогообложению.

Конвенция также гарантирует, что предприниматели одного государства будут облагаться налогом в другом государстве на тех же условиях, что и предприниматели этой другого государства.

Определяется, что налогами на доходы считаются все налоги, которые взимаются из общей суммы дохода или из элементов дохода, в том числе налоги на доходы от отчуждения движимого или недвижимого имущества и налоги на общую сумму зарплаты или платы, заплаченной предприятиями.

Кроме того, налогами, на которые распространяется действие конвенции,, в Украине предлагается установить налог на прибыль предприятий и налог на доходы физических лиц. В то же время на Кипре - подоходный налог; корпоративный налог на прибыль; специальный взнос на оборону республики; налог на доходы от отчуждения имущества.

Также определяется, что действие конвенции должно распространяться и на любые, идентичные или подобные налоги, которые взимаются одним из договорных государств после даты подписания конвенции, в добавление к существующим налогам или вместо них.

Компетентные органы договорных государств сообщают друг друга о любых существенных изменениях, которые произошли в их налоговом законодательстве.